Diocesi: San Marino-Montefeltro, questa sera a Domagnano incontro dedicato a “Una vita degna mediante il lavoro”

Sarà dedicato ad “Una vita degna mediante il lavoro. I fondamenti della visione cristiana del lavoro” l’incontro che si terrà nella serata di oggi, lunedì 11 dicembre, presso la sala conferenze nella sede del vicariato di San Marino a Domagnano. L’iniziativa, promossa dall’Istituto superiore di Scienze religiose “A. Marvelli” delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro in collaborazione con l’Ufficio diocesano di pastorale sociale di San Marino-Montefeltro, è la prima di un ciclo di seminari di studio sul tema “Il senso e la dignità del lavoro oggi. Percorsi di Dottrina sociale della Chiesa”. “L’obiettivo di questo percorso – si legge in una nota – è quello di riscoprirci figli di una tradizione che ha sempre rivolto un’attenzione particolare al mondo del lavoro, come testimoniato dal magistero della Chiesa, dalla ‘Rerum Novarum’ di Leone XIII fino alla ‘Evangelii Gaudium’ di Papa Francesco”. “L’intento – prosegue la nota – è inoltre anche quello di recuperare alcune linee-guida emerse in occasione della 48ª Settimana sociale dei cattolici, svoltasi a Cagliari lo scorso ottobre, dal titolo ‘Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale’”. Questa sera alle 21, dopo il saluto introduttivo del vescovo diocesano, mons. Andrea Turazzi, interverrà Matteo Prodi, economista e docente di Morale sociale alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna a Bologna. Coordinerà l’incontro Gian Luigi Giorgetti, responsabile dell’Ufficio diocesano di pastorale sociale. Previsto anche un confronto tra i presenti sui contenuti proposti dal relatore.