Diocesi: Milano, l’invito della Caritas, condividere un pranzo con chi ha bisogno. “Il pane spezzato è più buono dell’aragosta”

“Il ‘buon vicinato’ può partire anche da un invito a cena? Nel Discorso alla città, pronunciato per la festa di Sant’Ambrogio, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha invitato a ritessere i legami sociali a partire da gesti concreti di incontro e condivisione. Spronata da quelle parole, Caritas Ambrosiana – si legge in una nota diffusa oggi – per le feste natalizie ha deciso” di lanciare l’iniziativa “Il pane spezzato è più buono dell’aragosta 2017”. L’appello dell’organismo diocesano è rivolto ai milanesi e agli abitanti della diocesi ambrosiana “affinché nei giorni di festa aprano le porte di casa e condividano pranzi e cene, più o meno ricche e raffinate, con chi si trova in difficoltà”. Sono graditi inviti a tavola per Natale, Capodanno e l’Epifania, “ma sono ben accetti anche per i giorni che coprono l’intero periodo di festa”. Saranno gli operatori di Caritas Ambrosiana a girare l’offerta alle persone che usufruiscono dei servizi di assistenza e a comunicare il nome dell’invitato a chi avrà aderito all’iniziativa. I cittadini che intendono partecipare a “Il pane spezzato 2017” devono dare la propria disponibilità, inviando una mail allo Sportello volontariato di Caritas Ambrosiana entro lunedì 18 dicembre: volontariato@caritasambrosiana.it. Gli operatori faranno giungere gli inviti ai propri utenti e richiameranno le famiglie per concordare i dettagli.