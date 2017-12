Diocesi: Aversa, sabato al via la VII edizione della Festa dei Popoli con una preghiera ecumenica e interconfessionale

Con la preghiera interconfessionale, in programma sabato 16 dicembre, parte ufficialmente il percorso annuale della VII edizione della “Festa dei Popoli”, iniziativa organizzata dalla diocesi di Aversa. L’appuntamento è alle ore 9.00 presso il complesso abbaziale di San Lorenzo Fuori le Mura, che accoglierà i rappresentanti delle varie confessioni religiose e le scuole del territorio per la preghiera ecumenica e interconfessionale. L’evento diocesano, che vedrà anche la presenza di mons. Angelo Spinillo, è organizzato dall’Ufficio Ecumenismo e dialogo e dall’Ufficio Migrantes, in collaborazione con l’Ufficio Caritas e l’Ufficio Missionario.