Diocesi: Assisi, domenica 17 dicembre pellegrinaggio e preghiera per la pace in Terra Santa

Dalla città della pace, e in particolare dal santuario della Spogliazione di Assisi, parte l’appello e la preghiera per la Terra Santa. Sui passi del Salmo 122 – “Chiedete pace per Gerusalemme” – il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, unitamente al custode del Sacro convento, padre Mauro Gambetti, al ministro provinciale dei frati minori della Provincia Serafica, padre Claudio Durighetto, al ministro provinciale della Provincia Serafica dei Frati minori cappuccini, padre Matteo Siro, al ministro provinciale del Terz’Ordine regolare, padre Angelo Gentile, “invita tutti a partecipare – si legge in una nota – al momento di preghiera in programma domenica 17 dicembre a partire dalle 15.30 al santuario della Spogliazione”. “Qui – prosegue la nota – sarà accesa una fiammella, simbolo di pace, che sarà portata in pellegrinaggio fino alla tomba di san Francesco, per chiedere la sua intercessione e ispirarsi alla sua testimonianza”. “Il processo di pace in Terra Santa – osserva mons. Sorrentino – registra un altro momento di grave tensione. Sappiamo quanto sia complessa la situazione. Ci auguriamo venga accolto l’invito del Santo Padre a non toccare un equilibrio tanto fragile con iniziative politiche unilaterali, che rischiano di scatenare l’urto dei contrapposti interessi, provocando il riaccendersi della spirale di odio e violenza”. “Da questa città di Assisi, dove ottocento anni fa Francesco comprese il segreto evangelico della pace, ‘disarmandosi’ fino alla nudità, per imitare la spogliazione di Gesù e farsi paladino di fraternità universale, guardiamo con apprensione a Gerusalemme, a diverso titolo cara ad ebrei, cristiani e musulmani. Riteniamo – conclude – che la vocazione di questa singolare Città non possa che essere la pace, costruita nel dialogo tra le tre grandi religioni abramitiche, come laboratorio di un dialogo ancor più universale tra tutte le religioni e culture”.