Diocesi: Alba, in programma nel 2018 iniziative per ricordare don Natale Bussi a 30 anni dalla morte. Il vescovo Brunetti presiede il comitato

La diocesi di Alba ha deciso di ricordare con una serie di iniziative don Natale Bussi in occasione del trentesimo anniversario della morte. “A tale scopo – si legge in una nota – il vescovo, mons. Marco Brunetti, giovedì 7 dicembre 2017, ha costituito un Comitato che preparerà alcuni eventi per celebrare il grande teologo della Chiesa albese”. Il Comitato è presieduto dallo stesso mons. Brunetti, segretario è don Gianluca Zurra. Il primo appuntamento in programma è un convegno in occasione della Giornata sacerdotale del 25 gennaio 2018 con la dedicazione di una salone del seminario, cui farà seguito una celebrazione in cattedrale il 14 marzo (giorno della morte, avvenuta nel 1988) e un pomeriggio di studio in cattedrale il 29 aprile. Inoltre nella Giornata di fraternità del clero albese, il 5 giugno, a Castiglione Tinella, si coinvolgerà anche la parrocchia e il paese di Santo Stefano Belbo, dove don Bussi nacque il 1° febbraio 1907. “Nella prospettiva di incentivare gli studi e la conoscenza del suo pensiero – conclude la nota – si vuole anche istituire un fondo-archivio che raccolga e sistematizzi i suoi scritti a disposizione degli studiosi e di chi voglia fare attività di ricerca”. Oltre ai tanti incarichi ricoperti, don Bussi prese parte attiva alla preparazione dei documenti del Concilio Vaticano II come teologo del vescovo di Alba, mons. Carlo Stoppa, e collaborò alla preparazione del documento di base sul rinnovamento della Catechesi voluto dalla Cei; nel 1971 partecipò, come esperto, al Sinodo dei vescovi che trattò il tema del sacerdozio ministeriale e della giustizia nel mondo.