Cile: Santiago, ieri il card. Ezzati ha presentato il nuovo cappellano per la comunità coreana

Nel corso di una celebrazione eucaristica celebrata ieri nella parrocchia di Santa Filomena, l’arcivescovo di Santiago del Cile, card. Ricardo Ezzati, ha presentato alla comunità coreana che vive nella capitale cilena padre Antonio Jang Woo, che sarà a servizio dell’arcidiocesi e dei compatrioti. Alla Messa, celebrata in parte in lingua coreana, hanno preso parte circa cento fedeli del Paese asiatico. Padre Antonio prende il posto di padre Samuel Kim, che torna nel suo Paese. Durante l’omelia il card. Ezzati ha detto: “Sono felice come arcivescovo di Santiago di poter accogliere la comunità cristiana della Corea del Sud, sentendo in ciascuno di voi un fratello nel Signore Gesù”. Ha poi ringraziato la comunità coreana per “il servizio di carità e solidarietà che con tanta generosità presta ai fratelli e alle sorelle più bisognosi”. Secondo Francisco Yun, presidente dei coreani cattolici in Cile, la comunità coreana nel Paese sudamericano è formata da circa 2.500 persone, l’80% delle quali risiede a Santiago.