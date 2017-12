Università Cattolica: Anelli (rettore), “l’Europa ha sempre avuto una missione culturale altissima, ma oggi si fatica a realizzare quei valori”

(Milano) Il ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan è questa mattina all’Università Cattolica di Milano per inaugurare la prima stagione dei “Colloqui sull’Europa” promossi dal dipartimento di Economica e Finanza dell’Ateneo del Sacro Cuore. Dando il benvenuto al ministro il rettore dell’Università, Franco Anelli, ha sottolineato “il ruolo culturale dell’Università nel guardare all’evoluzione dell’Europa”. “L’Europa – ha spiegato Anelli – ha sempre avuto una missione culturale altissima ma oggi si fa fatica a comprendere come realizzare quei valori, per questo è significativo che si torni a discutere e a cercare di costruire soluzioni”. La prima edizione dei Colloqui sull’Europa si è tenuta nel 2011 e da allora sono passati dall’Università Cattolica personalità come Mario Monti, Mario Draghi, Romano Prodi, Giuliano Amato e Manuel Barroso. Il prossimo appuntamento è in programma il prossimo 18 gennaio con la visita di Enrico Letta. “I Colloqui di quest’anno – ha precisato Massimo Bordignon – rientrano nelle attività per il 70° anniversario della Facoltà di economia dell’Ateneo”.