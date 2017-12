Rai Due: “Sulla Via di Damasco”, domani puntata dedicata al mondo della disabilità grave

Alla vigilia della Giornata internazionale della disabilità, la puntata di “Sulla Via di Damasco” sarà dedicata, sabato 2 dicembre, alle 7,55, su Rai Due, al mondo della disabilità grave. In studio, Marco Espa, padre di Chiara, morta a soli 27 anni, affetta dalla nascita da una grave lesione cerebrale, racconterà la realtà di chi convive con una disabilità in casa e del suo impegno con altri genitori nell’Associazione bambini cerebrolesi di Cagliari. Il programma di mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti andrà nel capoluogo sardo per dare voce ad alcune di quelle famiglie che ogni giorno affrontano la sfida dell’autonomia dei figli a scuola, nella società, nel lavoro. Comunica con una tavoletta Paolo Puddu, giovane cerebroleso e protagonista del primo servizio. Grazie a un piano personalizzato della legge 162/98 e alla determinazione di tutta la famiglia, il ragazzo ha raggiunto il sogno della sua vita, la laurea. A seguire, la storia di Luisanna Loddo, madre di Maria Antonietta, affetta da tetraparesi spastica. Infine, la storia di coraggio e determinazione della Nazionale di calcio amputati, “giovani che hanno scelto di non arrendersi davanti ad una stampella, ottenendo la qualificazione ai Mondiali 2018, in Messico”.