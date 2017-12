Diocesi: Perugia, la residenza protetta “Creusa Brizi Bittoni” di Città della Pieve diventa fondazione

Lunedì 4 dicembre, alle 16.30, presso il “Teatro degli Avvaloranti” di Città della Pieve (Perugia), alla presenza del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, dell’assessore regionale alla Sanità Luca Barberini, del sindaco Fausto Scricciolo e di diversi rappresentanti delle Istituzioni civili e religiose del territorio, sarà annunciato il passaggio da ente morale a fondazione dell’ormai storica Residenza protetta per anziani “Creusa Brizi Bittoni”. Il passaggio, spiega il presidente Vincenzo Cappannini, “è avvenuto a conclusione del lungo cammino di questa struttura”, recentemente riconosciuta quale Fondazione dalla Regione dell’Umbria. Attualmente la Residenza protetta ospita 53 anziani ed il personale, in gran parte fornito dalla Cooperativa sociale Polis, “giornalmente lavora per far sentire gli ospiti ‘a casa loro’ – prosegue Cappannini – con la consapevolezza che un sistema di cura impostato su solide basi scientifiche e all’avanguardia non possa prescindere dal valore della vicinanza e del calore che solo una presenza rispettosa ed affettuosa è in grado di dare”. “I vari progetti di ristrutturazione, mantenimento e consolidamento che annualmente vengono realizzati nel complesso murario – conclude -, testimoniano la costante tensione al miglioramento del servizio offerto e si accompagnano ai vari progetti di ricerca e formazione al quale la ‘Creusa Brizi Bittoni’ aderisce costantemente”.