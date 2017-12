Diocesi: Milano, concerto benefico della Young Talents Orchestra per il Fondo Diamo lavoro

“Aiuta un giovane senza lavoro, regalati una serata di musica con le colonne sonore delle pellicole più famose entrate nell’immaginario collettivo”: viene presentata così la serata di martedì 5 dicembre, quando, alle ore 20 all’Auditorium Fondazione Cariplo in largo Gustav Mahler a Milano, la Young Talents Orchestra EY, ensamble di giovani talenti, si esibirà in un concerto benefico che consentirà alla Fondazione EY Italia Onlus di sostenere i giovani aiutati dal Fondo Diamo lavoro a reinserirsi nel mercato del lavoro. Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana e segretario generale del Fondo Diamo lavoro, spiega: “In vista del Natale, il Fondo Diamo lavoro chiama a raccolta i suoi tanti sostenitori proponendo loro una serata in cui solidarietà, cultura e intrattenimento troveranno una felice coniugazione, grazie al talento di giovani musicisti, che hanno accolto con entusiasmo l’invito a mettere a frutto la loro bravura per sostenere chi, tra i loro coetanei, si trova in difficoltà”. Il primo ad accogliere l’appello – chiarisce una nota della curia ambrosiana – è stato l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, che “ha assicurato la sua partecipazione al concerto”.

Per l’occasione la Young Talents Orchestra affronterà capolavori del passato e del presente: aprirà il concerto la sinfonia K.551 “Jupiter” nella quale Mozart riversò il suo genio musicale. Seguiranno alcune colonne sonore del cinema italiano e d’oltreoceano tra le quali Star Wars, Indiana Jones, La vita è bella, Colazione da Tiffany. L’incasso della serata sarà devoluto dalla Fondazione EY al Fondo Diamo lavoro che “utilizzerà le risorse per sostenere i tirocini di under 30 nelle aziende del territorio, realizzando l’obiettivo e lo spirito con cui è nata la Young Talents Orchestra: permettere ai giovani di aiutare altri giovani”.