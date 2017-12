Diocesi: Cesena, domani la veglia di Avvento. Venerdì 8 dicembre atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

Il servizio di pastorale giovanile della diocesi di Cesena-Sarsina propone per domani, sabato 2 dicembre, alle 21, nella chiesa di Santa Maria Goretti a Cesenatico, la veglia diocesana di Avvento. All’appuntamento di preghiera sono particolarmente invitati i giovani e gli adolescenti. Dopo la preghiera, ci sarà la possibilità di accedere al sacramento della confessione.

Un altro appuntamento è, poi, per la settimana prossima. Nel centenario delle apparizioni mariane di Fatima, venerdì 8 dicembre alle 15 si terrà l’atto di consacrazione della diocesi al Cuore Immacolato di Maria. In piazza del Popolo a Cesena ci sarà un momento di preghiera mariana e poi la collocazione di una corona di fiori alla statua di Maria Immacolata posta sulla facciata del palazzo comunale. Curerà il canto il coro Vox Animae di San Vittore.