Diocesi: Bergamo, giovedì 7 dicembre mons. Beschi terrà una conferenza stampa per presentare la 50ª Marcia della Pace nazionale, che si terrà a Sotto il Monte il 31 dicembre

Giovedì 7 dicembre, alle ore 12, presso la curia diocesana di Bergamo, il vescovo Francesco Beschi terrà una conferenza stampa per presentare i temi, i testimoni e i dettagli organizzativi della 50ª Marcia della Pace nazionale, che si terrà a Sotto il Monte il 31 dicembre. La Marcia è promossa da Commissione episcopale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace della Cei, Pax Christi Italia, Caritas italiana, Azione cattolica italiana. “Quest’anno – ricorda una nota della diocesi di Bergamo – ricorre il cinquantesimo anniversario di questa marcia di fine anno, la cui prima edizione fu fatta proprio nella diocesi di Bergamo, a Sotto il Monte, paese natale del Santo Papa Giovanni XXIII. Ricorreva a quel tempo il quinto anniversario dell’Enciclica ‘Pacem in terris’, che era stata promulgata l’11 aprile 1962”. Per la diocesi di Bergamo, prosegue la nota, “il capodanno 2018 ha poi un significato particolare nella felice ricorrenza di alcuni anniversari: il 60° dell’elezione di Papa Roncalli (28 ottobre 1958), il 55° della morte (3 giugno 1963), il 50° dell’inaugurazione del nuovo Seminario diocesano, da lui voluto e che avrebbe desiderato inaugurare, e il 450° di fondazione del medesimo. In questo orizzonte si colloca anche la Peregrinatio dell’urna del Santo Papa che, per concessione di Papa Francesco, dalla basilica di San Pietro in Vaticano giungerà a Bergamo”. Circa questo evento si stanno ultimando alcuni dettagli organizzativi e verranno date indicazioni nelle prossime settimane.