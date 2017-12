Chiesa in Irlanda: domenica 3 dicembre, prima d’Avvento, verrà usato il nuovo lezionario liturgico in gaelico

Il nuovo lezionario liturgico in gaelico sarà utilizzato la prossima domenica 3 dicembre, la prima d’Avvento. “An Leabhar Aifrinn Rómhánach”, questa la dicitura nella lingua irlandese “è una pubblicazione unica ed è estremamente significativa per la Chiesa in Irlanda e per tutti coloro che hanno a cuore la nostra cultura e la nostra eredità, in particolare linguistica”, ha affermato il vescovo di Achonry, mons. Brendnan Kelly, che presiederà la messa domenica. Il vescovo ha espresso l’auspicio che questa nuova edizione del lezionario “sia utile a tutti coloro che celebrano la liturgia in irlandese e possa servire a rafforzare la lingua irlandese come lingua vivente della preghiera”. Il vescovo l’ha definita una “testimonianza di ciò che si può raggiungere attraverso la collaborazione”: la preparazione di questa traduzione infatti è cominciata nel 2003, grazie al lavoro di un “grande gruppo di persone”, tra linguisti, teologi e persone di madrelingua irlandese, che hanno curato le successive revisioni, la parte musicale e l’edizione finale. La messa di domenica sarà trasmessa in diretta radio e televisione; vi parteciperanno numerosi ospiti da tutta l’Irlanda e anche dalla Congregazione romana per la divina liturgia. Del “An Leabhar Aifrinn Rómhánach” ne sono state stampate 800 copie, di cui 685 già vendute, precisa una nota della Conferenza episcopale.