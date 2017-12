Bosnia-Erzegovina: messaggio dei vescovi dopo la sentenza del Tribunale dell’Aia sulla ex Jugoslavia

“Anche se riteniamo che, dopo il verdetto e la tragica morte di Slobodan Praljak a L’Aia, il silenzio sarebbe l’espressione più appropriata dei nostri sentimenti, sappiamo che, e forse è giusto così, le persone di buona volontà di questo Paese e in particolare i cattolici aspettano la nostra risposta”. Così prende la parola il presidente della Conferenza episcopale della Bosnia-Erzegovina, il cardinale di Sarajevo Vinko Puljic, anche a nome dei confratelli vescovi della Bosnia, in una lettera datata 30 novembre 2017, all’indomani della sentenza del Tribunale internazionale sulla ex Jugoslavia. “Non vogliamo commentare la sentenza della Corte”, scrivono i vescovi che ribadiscono l’appello “ripetuto durante la guerra, a opporsi e a condannare ogni crimine”, anche se “durante la guerra, siamo stati peggio offesi dai crimini commessi dalle persone che erano state lavate con l’acqua battesimale nella Chiesa cattolica”. Tuttavia i vescovi denunciano “il fatto evidente” che a partire da Dayton e nella loro attuazione, “i membri del popolo croato in modi diversi hanno inviato e continuano a inviare il messaggio che la Bosnia-Erzegovina è la loro patria e che non c’è spazio per altri”. Per i vescovi ciò è “immorale e, quindi pericoloso e inaccettabile per il futuro di questo Paese e di tutti i suoi cittadini e popoli”. Anche questo “è un tipo di crimine per il quale molti dovrebbero rispondere”, scrivono i vescovi. I vescovi si dichiarano però “aperti a qualsiasi proficua collaborazione con tutti coloro che hanno a cuore la giustizia e la dignità”.