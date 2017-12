Beato Zefferino: Avezzano, domenica preghiere, canti, danze e musica rom in suo onore

Domenica 3 dicembre, a partire dalle ore 14,30, presso la chiesa di San Giovanni ad Avezzano, preghiere, canti, danze e musica rom in onore del beato Zefferino Jimenez Malla detto “El Pelè”. L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale “Amici di Zefferino ” di Lanciano, presieduta da Giulia Di Rocco, l’associazione che il 4 maggio scorso ha organizzato, in concomitanza con la Spagna, le celebrazioni per il ventennale della beatificazione di Zefferino El Pelè. Nell’organizzazione anche la Fondazione Migrantes e il Centro rom di Avezzano. All’evento interverranno esponenti del mondo rom e religioso: sarà presente il promotore in Italia della beatificazione di Zefferino Jimenez Malla, mons. Mario Riboldi di Milano, il vescovo di Avezzano, mons. Pietro Santoro, e don Gianni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes.