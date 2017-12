Bangladesh: rintracciato padre Rosario, il sacerdote scomparso da lunedì

È stato rintracciato padre Walter William Rosario, il sacerdote cattolico scomparso all’inizio di questa settimana in Bangladesh. Ne dà notizia Radio Vaticana spiegando che “secondo le prime notizie, padre Rosario è stato ritrovato ad una fermata degli autobus a circa 300 chilometri da Bonpara, a nord ovest della capitale Dhaka”. Il sacerdote era scomparso da lunedì scorso, alla vigilia dell’arrivo del Papa in Bangladesh. “Al momento – riferisce Radio Vaticana – si stanno verificando le notizie sulle modalità del ritrovamento. Secondo la stampa locale, sarebbe riuscito a fuggire dai rapitori e a mettersi in contatto con la famiglia ed ora sarebbe stato preso in custodia dalla polizia”.