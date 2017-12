Arresto don Pio Guidolin: arcidiocesi di Catania, “solidarietà alle famiglie delle vittime”. “L’autorità giudiziaria faccia chiarezza”

L’arcidiocesi di Catania “continua ad esprimere solidarietà alle famiglie delle persone offese ed auspica che anche l’Autorità giudiziaria dello Stato possa fare chiarezza sulla vicenda”. E’ quanto si legge in un comunicato appena diffuso con riferimento alla notizia dell’arresto di don Pio Guidolin. “L’arcidiocesi di Catania – afferma il testo – ha appreso dagli organi di stampa dell’avvenuto arresto del sacerdote Pio Guidolin disposto dalla Procura della Repubblica di Catania per violenza sessuale su minori”. Venuta a conoscenza delle accuse mosse nei riguardi del Guidolin, “nel rispetto e nell’osservanza delle deposizioni canoniche in materia”, l’arcidiocesi prosegue il comunicato, “aveva subito adottato nei suoi confronti gli opportuni provvedimenti cautelari, quali un’indagine previa sui fatti con immediato allontanamento dalla parrocchia e il non conferimento di altri incarichi ministeriali. Aveva dato, altresì, avvio ad un procedimento penale amministrativo canonico presso il Tribunale ecclesiastico conclusosi con la condanna del Guidolin alla pena della dimissione dallo stato clericale. Avverso tale provvedimento egli ha proposto ricorso, ancora pendente, innanzi la Congregazione per la dottrina della fede”.