“A Sua Immagine”: domani puntata sul viaggio del Papa in Myanmar e Bangladesh. Domenica si festeggiano i 20 anni del programma con mons. Galantino e i volti storici

Sarà dedicata al racconto dell’importante e delicato viaggio apostolico di Papa Francesco in Myanmar e in Bangladesh la puntata di “A Sua Immagine” che andrà in onda domani, sabato 2 dicembre, alle 15.55 su Rai Uno. Ospiti di Lorena Bianchetti saranno padre Bernardo Cervellera, direttore di Asianews, e Vincenzo Corrado, direttore dell’Agenzia Sir. Alle 16.15 torna poi l’appuntamento con “Le ragioni della speranza”. L’inizio del percorso dell’Avvento coincide con il debutto al commento di mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, che per tutto il mese di dicembre guiderà la rubrica. “In questo primo incontro con la Parola – si legge in una nota – mons. Zuppi ci condurrà nel centro di ascolto Caritas, un luogo caldo e accogliente a pochi passi dall’arcivescovado. Il commento al Vangelo sarà fatto con i poveri della città, gli operatori e con suor Bertilla, instancabile ‘messaggera’ della misericordia di una Chiesa in uscita”. Domenica 3 dicembre “A Sua Immagine”, nato dalla collaborazione tra Rai Uno e Conferenza episcopale italiana, festeggerà i suoi primi 20 anni. Saranno presenti i protagonisti e i volti che hanno fatto la sua storia. Dalle 10.30 in studio, con Lorena Bianchetti, ci saranno padre Raniero Cantalamessa, Rosario Carello, Francesca Fialdini, Ignazio Ingrao, Giulia Nannini, Benedetta Rinaldi e Andrea Sarubbi oltre a mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, e a Laura Misiti, responsabile del programma per la Rai. Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa che verrà trasmessa dalla chiesa di san Nicola di Bari in Lauria Superiore (Pz). La regia della ripresa televisiva verrà affidata a Michele Todaro, mentre il commento sarà di Elena Bolasco. Al termine, di nuovo in studio per continuare a parlare del compleanno di “A Sua Immagine”, in attesa dell’Angelus recitato alle 12 da Papa Francesco in piazza San Pietro.