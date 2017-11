Yemen: Unicef, quasi 400.000 bambini rischiano di morire per malnutrizione acuta grave

“La recente chiusura di tutti i porti e aeroporti in Yemen sta rendendo una situazione già catastrofica persino peggiore. Oggi quasi 400.000 bambini in Yemen rischiano di morire per malnutrizione acuta grave. Aggiungere a questo bilancio altre decine di migliaia di bambini – decine di migliaia catastrofi personali in più per i bambini e i genitori addolorati – è semplicemente disumano”. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell’Unicef, Anthony Lake, a proposito del conflitto e dell’emergenza umanitaria in corso nello Yemen. Ieri Mark Lowcock, sottosegretario generale per le questioni umanitarie e coordinatore degli Aiuti di emergenza delle Nazioni Unite, ha invitato tutte le parti in conflitto “a fornire accesso umanitario sicuro, rapido e illimitato alle persone in stato di bisogno, attraverso tutti i porti e aeroporti, fra cui il porto di Hudaydah e l’aeroporto di Sana’a”. “I bambini non sono responsabili per il conflitto e la carneficina creata dagli adulti. Ma sono le prime vittime – ha sottolineato Lake -. Dobbiamo chiedere a tutte le parti in conflitto: che tipo di Yemen sperano di ottenere i vincitori finali se lo distruggono?”.