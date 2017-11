Venezuela: Caritas celebrerà Giornata mondiale dei poveri in oltre 300 parrocchie e comunità diocesane

Anche Caritas Venezuela celebrerà, attraverso una campagna di sensibilizzazione e azioni solidali in oltre 300 Caritas diocesane e parrocchie di tutto il Paese, la prima Giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco il prossimo 19 novembre. Caritas Venezuela ha pianificato le sue attività sociali realizzate, come consueto, grazie ai volontari: assistenza medica specialistica, il programma di “Ollas solidarias” (pasti solidali), orientamento tecnico-nutrizionale ai membri delle famiglie più bisognose. Janeth Marquez, direttrice esecutiva di Caritas Venezuela, invita la popolazione venezuelana a realizzare “gesti di amore e solidarietà nei confronti delle persone più in difficoltà”.