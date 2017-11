Università Lateranense: mons. De Donatis (Gran cancelliere), incontrare il povero “senza filtri”. No a “casistiche complesse” e “prassi solidaristica”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“L’incontro senza filtri con il povero e chi attende giustizia è la via preferenziale per un’autentica cristologia”. Lo ha detto mons. Angelo De Donatis, vicario generale del Papa e Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense (Pul), nella parte della sua “lectio magistralis” più strettamente legata al compito dei teologi e dell'”ateneo del Papa” a servizio della “Chiesa in uscita” auspicata da Francesco. “Senza quell’incontro con Cristo vivente nell’uomo ferito si potrà discettare di teologia, ma riuscirà difficile un annuncio credibile”, ha ammonito il presule, che ha messo in guardia da un doppio riduzionismo: quello che nasce dal “pericolo di far scadere il messaggio evangelico in casistiche complesse, che dietro un formale ossequio alla volontà di Dio nasconde un cuore ostinato e reticente all’invito alla conversione” e quello, di segno opposto, che cerca di “ridurre la forza liberatrice del Vangelo a una pur lodevole prassi solidaristica o a strumentalizzarla a sostengo della lotta di una parte contro l’altra”. Gesù “ha sempre rivendicato il primato dell’uomo su una visione della legge statica e implacabile”, ha ricordato De Donatis, consegnando alla Pul due priorità: “Il discernimento e la sinodalità”. Rivolgendosi all’intera comunità accademica, il Gran Cancelliere ha sottolineato che “lo studio riceve un impulso determinante anzitutto dall’ascolto della Parola di Dio e poi dalla condivisione della vita degli uomini con le domande concrete che la via pone a tutti e che non dirado nella vita dei più poveri e dei più deboli assume toni drammatici”. “Sono domande – ha commentato – che manifestano la fatica di vivere e lo scandalo del silenzio di Dio e attendono risposte vere, credibili, capaci di orientare cammini di libertà”.