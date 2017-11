Unitalsi: Milano, sabato 18 novembre convegno sul “ritorno alla vita dopo l’uscita dal coma”

“Il ritorno alla vita dopo l’uscita dal coma” sarà il tema del convegno organizzato dalla sezione lombarda dell’Unitalsi, sabato 18 novembre, nella sede di Milano. L’iniziativa è rivolta agli operatori sanitari, ai volontari delle associazioni che assistono i malati e agli stessi familiari di chi vive “un’esperienza che cambia la vita non solo al malato, ma anche alla sua famiglia”. Tra i relatori Davide Chiumello, direttore del reparto Anestesia e rianimazione dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, che ripercorrerà la fase dell’ingresso del paziente in terapia intensiva dal punto di vista medico e l’aspetto della relazione con i parenti del malato. A seguire, la testimonianza del presidente dell’Unitalsi Lombarda, Vittore De Carli, che racconterà l’esperienza vissuta anni fa, dopo essere rimasto in coma per oltre 40 giorni in seguito a un problema cardiaco. Insieme a lui anche il medico che l’ha curato nella fase di riabilitazione e uscita dal coma, Piero Ceriana, direttore dell’Unità di Riabilitazione pneumologica della Fondazione Maugeri di Pavia. Giorgio Maggioni, direttore dell’Unità operativa riabilitazione Ics-Fondazione Maugeri di Pavia, illustrerà la fase del reinserimento del malato nella vita di tutti i giorni. Mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano, guiderà invece una riflessione sul valore della persona in coma dal punto di vista umano ed etico. A chiudere il convegno, Vittoria Dell’Acqua, responsabile medico dell’Unitalsi Lombarda.