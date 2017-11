Spiritualità: Roma, nel fine settimana iniziativa per la comunità peruviana e latina in Italia

Prima iniziativa pastorale e formativa per la comunità peruviana e latina di lingua spagnola in Italia. Si realizzerà sabato e domenica, 11 e 12 novembre. Un appuntamento – afferma il coordinatore Migrantes delle comunità latino-americane in Italia, padre Emerson Campos Aguilar – “per rinforzare la conoscenza della fede, della Scrittura di fronte a un momento difficile per la presenza di alcune sette in Italia”. Il sacerdote si augura che questo “sia l’inizio di un momento importante e che abbia continuità”. Le due giornate formative saranno guidate dalla biblista e teologa Antonella Anghignoni. I partecipanti, da tutta Italia, si ritroveranno a Roma, presso Casa san Juan de Avia in via Torre Rossa 2. “Questo primo incontro formativo – spiega ancora padre Emerson – vuole essere l’inizio di altri incontri che portino alla vita buona. Il progresso di una società si misura in base al grado di attenzione che si presta alle persone emarginate. La Chiesa – attraverso la formazione – risponde al mandato di Cristo che ammaestrava tutti”.