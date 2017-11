Solidarietà: Apra e Uer, domenica 19 novembre pranzo per circa 200 persone bisognose

In occasione della Giornata mondiale dei poveri, domenica 19 novembre l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Apra) e l’Università Europea di Roma (Uer) ospiteranno, nella loro sede di via degli Aldobrandeschi, un pranzo per circa 200 persone bisognose. Per la prima Giornata mondiale dei poveri, Papa Francesco ha voluto offrire un pranzo ai poveri, dislocandoli in varie sedi e istituti di Roma. Apra e Uer hanno aderito all’iniziativa mettendosi al servizio del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, organizzatore della Giornata. “Studenti, familiari, docenti e collaboratori dei due atenei – si legge in una nota – parteciperanno come volontari a questa iniziativa di solidarietà, servendo ai tavoli e accogliendo le persone”. In preparazione alla Giornata mondiale dei poveri, sabato 18 novembre, alle 20, presso la basilica di San Lorenzo fuori le mura si terrà la veglia di preghiera per il mondo del volontariato.