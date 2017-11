Santa María Almudena: card. Osoro (Madrid), promuovere “la cultura dell’incontro tra gli uomini”

“Cristo ha dato alla Chiesa un compito eccezionale di trascendenza: essere il volto di Dio in questa umanità”. Lo ha detto l’arcivescovo di Madrid, card. Carlos Osoro Sierra, nell’omelia della celebrazione per la patrona della diocesi la Santa María la Real de la Almudena. Sulla plaza Mayor, gremita di fedeli e ventosa, il cardinale ha ricordato che la Chiesa deve “suscitare in tutti gli uomini di tutti i tempi la scoperta del diritto a una vita piena, propria di tutti gli esseri umani, figli di Dio, creati a immagine e somiglianza di Dio”. Per questo motivo, ha sottolineato il cardinale, “la Chiesa deve sempre cercare le condizioni più umane, promuovendo una cultura della vita e del suo rispetto dall’inizio alla morte; la cultura dell’incontro tra gli uomini, l’eliminazione di tutte le forme di violenza, la creazione di condizioni per vivere la fraternità nel rispetto e nella stima reciproche. La cultura di formare la grande famiglia dei figli di Dio, come guida e orientamento di tutta la sua missione”. E rivolgendosi “a tutti i cittadini di Madrid e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà”, li ha invitati ad “avvicinarsi alla nostra cattedrale, il santuario della Vergine nel centro della Spagna, guardare l’immagine della Almudena e accogliere la proposta che il Signore ci fa attraverso di lei, di essere discepoli missionari”.