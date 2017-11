Salute: Policlinico Gemelli, domani un incontro dedicato ai pazienti affetti da tumore neuroendocrino

Un incontro dedicato ai pazienti affetti da tumore neuroendocrino si svolgerà domani, venerdì 10 novembre, alle 12, al Policlinico Universitario Gemelli, a Roma. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione della struttura sanitaria assieme all’azienda ospedaliera Sant’Andrea, consentirà di “fare il punto sulle novità scientifiche e cliniche relative alla patologia oncologica, oltre che per rispondere alle domande di pazienti e loro familiari”, si legge in una nota. A ispirarla, la Giornata mondiale dedicata ai pazienti affetti da questa patologia, che ricorre domani. Interverranno Gianfranco Delle Fave, responsabile del Centro di eccellenza Enets del Sant’Andrea di Roma, Giovanni Battista Doglietto, direttore dell’area chirurgia addominale della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli e Alfredo Pontecorvi, che ne è direttore dell’area endocrinologia e malattie del metabolismo. Alle 12,30 seguirà la tavola rotonda dal titolo “Il centro di eccellenza Enets (European Neuroendocrine Tumors Society) di Roma per la diagnosi e la cura dei tumori neuroendocrini”. Alle 13, l’ultima sessione del meeting dedicata a “Il percorso assistenziale dei pazienti” con l’intervento di Antonio Bianchi, dirigente medico presso il reparto di Endocrinologia e Malattie del ricambio al Gemelli, Maria Rinzivillo, del Reparto di Malattie dell’apparato digerente e del fegato del Sant’Andrea e Giovanni Schinzari, dell’Oncologia medica del Gemelli.