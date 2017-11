Pellegrinaggi: Unitalsi Sicilia orientale, a Siracusa i festeggiamenti del 90° con l’arcivescovo Pappalardo

La sezione della Sicilia-orientale dell’Unitalsi compie 90 anni e si prepara a tre giorni di festeggiamenti – da domani al 12 novembre – che avranno come momento culminante il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, giunto quest’anno alla 30ª edizione. Ai tre giorni di pellegrinaggio saranno presenti, con gli oltre 400 tra soci, volontari e disabili in arrivo da tutta la Sicilia orientale, anche il presidente nazionale Antonio Diella, la vice presidente nazionale Amelia Mizzitelli, presidenti di diverse sezioni e quello della Sicilia orientale Nunzio Faranda. In programma domani alle 18:30 una celebrazione eucaristica nel santuario della Madonna delle Lacrime. La sera di sabato 11, alle ore 21:30, la grande processione aux flambeaux all’esterno del santuario con la presenza del reliquiario della Madonna delle Lacrime. Domenica 12 novembre, sempre nel santuario, l’arcivescovo di Siracusa mons. Salvatore Pappalardo presiederà alle 10:30 la Messa, mentre pomeriggio pomeriggio, alle 14:45, presso la cripta del santuario, Diella porterà il suo saluto a tutti i partecipanti e subito dopo verranno solennemente ricordati i 90 anni della sezione Sicilia-orientale. “Novant’anni di storia – spiega il presidente nazionale – sono un grande traguardo, ma rappresentano anche un ideale trampolino di lancio per i prossimi anni”. Una ricorrenza “che è una festa per tutta la famiglia dell’Unitalsi perché è la dimostrazione di quanto la nostra Associazione sia radicata nei territori”. “Potremo guardare al futuro”, conclude, “attenti ai nuovi stimoli e ai nuovi bisogni che sorgono da una società come quella italiana che sta cambiando rapidamente come evidenziato anche dalla Conferenza episcopale italiana”.