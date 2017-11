Papa Francesco: stamattina ha ricevuto il presidente del Paraguay. Educazione e promozione sociale i temi dell’incontro

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Questa mattina il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza Horacio Manuel Cartes Jara, presidente della Repubblica del Paraguay, il quale si è successivamente incontrato con il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato damons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati.

“I colloqui, svoltisi in un clima di cordialità, si sono principalmente soffermati sui temi dell’educazione e della promozione sociale, come pure su alcune problematiche regionali”, si legge in un comunicato della Sala stampa vaticana.