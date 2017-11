Papa Francesco: nominati segretario e segretario aggiunto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli

Papa Francesco ha nominato segretario della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli mons. Protase Rugambwa, arcivescovo emerito di Kigoma, finora segretario aggiunto della stessa Congregazione e presidente delle Pontificie Opere Missionarie. Ne dà notizia oggi la sala stampa vaticana. Papa Francesco ha inoltre nominato segretario aggiunto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli e presidente delle Pontificie Opere Missionarie mons. Giovanni Pietro Dal Toso, già segretario del Pontificio Consiglio “Cor Unum”, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Foraziana, con dignità di arcivescovo.