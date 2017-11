“Il racconto di Francesco”: mons. Viganò (SpC), “tutto è nato in un incontro con la Scuola di Umberto Eco a Bologna”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“All’origine di questo libro, ‘Il racconto di Francesco’, c’è un incontro con la Scuola di Umberto Eco a Bologna, cui ho partecipato, con i dottorandi e docenti sull’analisi della comunicazione di Papa Francesco. Da lì è nata poi l’idea, all’interno della comunità accademica dei semiologi, di fare un’analisi dei vari aspetti della prassi comunicativa del Santo Padre”. È quanto ha dichiarato mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, intervenendo questa mattina, nella sede Rai di viale Mazzini a Roma, alla presentazione del libro “Il racconto di Francesco. La comunicazione del Papa nell’era della connessione globale” (Luiss University Press 2017), a cura di Paolo Peverini (Università Luiss “Guido Carli”, consultore della Segreteria per la comunicazione) e Anna Maria Lorusso (Università di Bologna). “Questo è un libro molto importante – ha aggiunto mons. Viganò – perché attraverso il contributo della semiotica possiamo cogliere delle prospettive interessanti e per certi versi inedite sulla comunicazione del Papa, e in generale sulla comunicazione della Santa Sede. Nello studio viene menzionato anche il grande lavoro che stiamo portando avanti, come Segreteria per la Comunicazione, con la Riforma dei media vaticani”. Oltre a mons. Viganò e ai due curatori Peverini e Lorusso, sono intervenuti anche Isabella Pezzini (La Sapienza, Università di Roma) e Franciscu Sedda (Università di Cagliari). Presente per l’occasione inoltre il direttore generale Rai, Mario Orfeo.