Economia: previsioni Commissione. Ritmi di crescita pre-crisi. Qualche segnale per l’occupazione

(Bruxelles) “La crescita prosegue in un contesto di politiche pubbliche” attive. È il messaggio di fondo delle Previsioni economiche di autunno appena diffuse a Bruxelles dalla Commissione europea. L’Esecutivo ritiene in particolare che la crescita della zona euro sia concreta e duratura, con un ritmo di sviluppo pre-crisi. Cresce il Pil: per la zona della moneta unica si attesterebbe al 2,2% quest’anno (2,1 nel 2018), superiore alle previsioni di primavera che si fermavano all’1,7%. Anche l’Ue nel suo complesso rafforza la crescita, che si attesterebbe al 2,3% (2,1 nei prossimi 12 mesi). Diminuisce leggermente la disoccupazione, migliorano i conti pubblici statali, inflazione moderata e “rischi globali” non eccessivi.