Don Luigi Sturzo: Roma, venerdì 24 novembre chiusura ufficiale della fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione. Nel pomeriggio incontro di studio e Messa

In occasione della chiusura ufficiale della fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, don Luigi Sturzo, venerdì 24 novembre, alle ore 12, presso la Sala della Conciliazione del Vicariato di Roma, l’Istituto Luigi Sturzo promuove, nello stesso giorno, alle ore 15, presso la Sala Perin Del Vaga dell’Istituto Luigi Sturzo, l’incontro di studio sul tema “Don Luigi Sturzo un maestro per l’Italia di oggi e di domani”. Dopo i saluti di Nicola Antonetti, presidente dell’Istituto Luigi Sturzo, Caroline Kanter, direttrice della rappresentanza italiana della Konrad-Adenauer-Stiftung, Gaspare Sturzo, presidente del Centro internazionale studi Luigi Sturzo, è prevista la relazione di Giovanni Palladino, segretario generale di Servire l’Italia, sul tema “Come si è giunti alla chiusura positiva della fase diocesana della causa”. Seguiranno gli interventi di Andrea Bixio, Pierluigi Castagnetti, Beniamino de’ Liguori Carino, Francesco Malgeri, Lorenzo Ornaghi, Marco Vitale. Alle ore 19.15, al termine dell’incontro, sarà celebrata una S. Messa presso la chiesa di Sant’Agostino officiata da mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale e presidente della Commissione storica della causa di beatificazione, e concelebrata da mons. Calogero Peri, vescovo di Caltagirone, e mons. Francesco Tasciotti, giudice istruttore per le cause dei santi presso il Tribunale del Vicariato di Roma.