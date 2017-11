Diocesi: Vicenza, sabato un convegno per i 30 anni dal Sinodo

Un convegno per ricordare il 30° anniversario della conclusione del sinodo diocesano. Lo organizza sabato 11 novembre, al Centro Onisto, la diocesi di Vicenza. L’appuntamento, promosso dall’Ufficio per il coordinamento della pastorale, in collaborazione con la Consulta delle aggregazioni laicali e il settimanale diocesano “La Voce dei Berici”, prevede, alle 15, l’inizio dei lavori con l’intervento del vescovo, mons. Beniamino Pizziol, che introdurrà la tavola rotonda “Eredità e futuro – A 30 anni dalla conclusione del XXV Sinodo diocesano”. Interverranno mons. Gianfranco Cavallon, suor Gabriella Lancini, mons. Renato Tomasi, Mario Serafin, già componenti della presidenza del sinodo diocesano, assieme a Donatella Mottin, attuale moderatrice del Consiglio pastorale diocesano. Le conclusioni sono affidate a don Flavio Marchesini, direttore dell’Ufficio Coordinamento pastorale. “A trent’anni di distanza la diocesi di Vicenza si ritrova impegnata in un altro tratto di cammino impegnativo, per molti versi faticoso ma al contempo entusiasmante”, si legge in una nota. Il convegno sarà, quindi, l’occasione per capire “quanto in quell’evento ci sono semi dell’esperienza pastorale che la nostra Chiesa sta vivendo oggi”.