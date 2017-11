Diocesi: Savona, sabato 11 novembre presentazione del volume “Il contributo di Lavagnola alla guerra 1915-1918 nelle cronache de Il Letimbro”

Verrà presentato sabato 11 novembre, a Savona, il libro “Il contributo di Lavagnola alla guerra 1915-1918 nelle cronache de Il Letimbro” pubblicato dalla Confraternita di san Dalmazio. L’evento, che ha il patrocinio della diocesi di Savona-Noli e del comune di Savona, sarà ospitato dalle 17 nella sala Cappa della Città dei Papi in via dei Mille 4. Interverranno i curatori del volume Fioralba Barusso, Ileana Ponteprimo, Carla Sorasio e Giovanni Mario Spano, introdotti e intervistati da Marco Gervino, direttore del mensile diocesano “Il Letimbro”, che ha anche scritto la prefazione. In vista del centenario dalla conclusione della Grande Guerra, la Confraternita di san Dalmazio, si legge in una nota, “ha deciso di dedicare a questo tema e al doloroso tributo offerto agli eventi bellici da tanti ragazzi lavagnolesi, il tradizionale calendario, una mostra in oratorio aperta per la festa di san Martino e appunto questo volume”. “La pubblicazione – spiegano i curatori del libro – è dedicata a tutti i giovani che hanno combattuto nel primo conflitto mondiale e in particolare ai confratelli caduti. I lavagnolesi deceduti in guerra o per cause a essa collegate furono 43 di cui 16 appartenenti al nostro sodalizio di san Dalmazio”. “Si tratta di un’opera realizzata con grande accuratezza e impegno – prosegue la nota – usando come fonte privilegiata della ricerca proprio ‘Il Letimbro’ con un faticoso, ma dettagliato lavoro sui numeri di un secolo fa. La testata non solo rappresenta da oltre 125 anni un’autorevole voce del territorio savonese, ma è una preziosa testimonianza storica utile, in questo caso, a costruire o ricostruire aspetti poco conosciuti della Grande Guerra”.