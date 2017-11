Diocesi: Oppido Mamertina-Palmi, venerdì 11 novembre a Taurianova convegno “Giustizia e pace si baceranno…” nel ricordo di Rosario Livatino

Sarà la chiesa del Rosario di Taurianova (Rc) ad ospitare nel pomeriggio di sabato 11 novembre il convegno pubblico “Giustizia e pace si baceranno…” nel ricordo di Rosario Livatino. L’iniziativa è organizzata dall’Azione Cattolica – Associazione “Pier Giorgio Frassati” della parrocchia Maria SS. delle Grazie di Taurianova, con il patrocinio del Comune di Taurianova, dell’Associazione nazionale magistrati-Sezione distrettuale di Reggio Calabria e della Scuola superiore della Magistratura-Struttura territoriale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria. “Il convegno nel ricordo di Rosario Livatino, ucciso il 21 settembre 1990, del quale è in corso il processo di beatificazione, vuole porre l’accento – si legge in una nota – sul binomio giustizia e misericordia, nel ricordo del ‘giudice ragazzino’, martire della giustizia e discepolo del Crocifisso, che da un lato è stato inflessibile nella ricerca della giustizia senza cedere a nessuna forma di compromesso e dall’altro lato è stato finemente attento a ogni persona umana come ha sottolineato Papa Francesco nell’udienza al Consiglio superiore della magistratura, il 17 giugno 2014”. Il convegno si aprirà alle 16 con i saluti di benvenuto, tra i quali quelli del vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, mons. Francesco Milito. Coordinati da Ilario Nasso, magistrato in tirocinio presso il Tribunale di Reggio Calabria, interverranno poi don Giuseppe Livatino, postulatore della causa di beatificazione del giudice Rosario Livatino, Domenico Airoma, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord e vicepresidente del Centro studi “Rosario Livatino”, e Ottavio Sferlazza, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.