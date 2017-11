Diocesi: Gaeta, un concorso per realizzare il logo dell’Anno della Parola

È rivolto soprattutto a ragazzi e giovani il concorso indetto dall’Ufficio per le Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Gaeta finalizzato all’elaborazione di un logo diocesano dell’Anno della Parola ispirato alla lettera pastorale dell’arcivescovo Luigi Vari intitolata “E lo seguirono lungo la strada”, unitamente al tema della Parola di Dio. “Il concorso – si legge in una nota – è gratuito, aperto a tutti, senza esclusione di età”. “Ogni partecipante – spiegano i promotori – può presentare un solo logo e deve iscriversi compilando il relativo modulo, debitamente compilato e firmato con i relativi allegati. Chi partecipa al concorso, accetta il regolamento e rinuncia espressamente ai diritti di ingegno, creazione e utilizzo dell’immagine, e cede la proprietà esclusiva all’arcidiocesi di Gaeta”. Il regolamento è pubblicato sul sito web dell’arcidiocesi (www.arcidiocesigaeta.it). Gli elaborati, inediti e mai premiati in altri concorsi, dovranno essere consegnati entro l’8 dicembre.