Diocesi: Cesena-Sarsina, mons. Regattieri spiega il Vangelo su Sanmarino Rtv

Il vescovo di Cesena-Sarsina, monsignor Douglas Regattieri, commenterà il Vangelo della domenica per quattro puntate su Sanmarino Rtv. Andranno in onda alle 15 di ogni sabato, a partire dal prossimo 11 novembre. E saranno replicate il giorno successivo, domenica, alle 10,40. Ne dà notizia la diocesi con una nota. “Le quattro trasmissioni sono state registrate nei giorni scorsi, in episcopio a Cesena, dall’emittente della Repubblica di San Marino, televisione del gruppo Rai e andranno in onda sul canale 73 del digitale terrestre e sul canale 520 di Sky”. Le puntate saranno disponibili anche sul sito di Sanmarino Rtv.