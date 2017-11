Diocesi: Catania, al via lunedì 13 un corso di formazione per i volontari della Caritas

Tre appuntamenti per prepararsi al servizio per gli ultimi della città. Il corso di formazione per volontari, organizzato dalla Caritas diocesana di Catania, si terrà il 13, il 16 e il 20 novembre, dalle ore 16 alle 18, presso il Museo diocesano cittadino. “La partecipazione al corso – spiega una nota – è un requisito obbligatorio per diventare volontario della Caritas diocesana. La frequenza è richiesta per chi si appresta per la prima volta al servizio e anche per coloro che, pur avendo già cominciato il percorso di volontario, non hanno avuto la possibilità di seguire i precedenti corsi”. I tre incontri offrono “un’opportunità di crescita umana e spirituale per quanti hanno deciso di impiegare parte del proprio tempo nelle numerose attività di solidarietà della Caritas cittadina”. Lunedì 13 novembre don Gianni Notari, docente di antropologia culturale presso la Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, affronterà il tema “’Atti 2,42-48′: La vita della prima comunità cristiana”; giovedì 16 novembre suor Gabriella Panebianco, delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli”, parlerà di accoglienza; lunedì 20 novembre il diacono Mario Orofino, della parrocchia “S.Maria in Ognina” di Catania, don Vincenzo Algeri, parroco di “San Biagio” a Paternò, e suor Piera Leonardo, superiora “Figlie della Sapienza” di Catania, esamineranno il ruolo della Caritas parrocchiale.

L’evento rappresenta un passaggio determinante per fornire “quelle coordinate di consapevolezza e responsabilità necessarie a chi si appresta ad affrontare un compito così delicato quale l’aiuto sistematico e non occasionale al prossimo”. Lo ha ricordato Don Piero Galvano, direttore Caritas diocesana di Catania, per il quale “il corso di formazione è indispensabile per tutti i volontari Caritas, non solo perché aiuta a capire le motivazioni del volontariato, ma soprattutto perché induce a fare bene il servizio nei confronti dei più poveri”. Il corso è gratuito. Per avere maggiori informazioni o per iscriversi, la Caritas diocesana ha messo a disposizione un numero telefonico (095.2161224) e un indirizzo email (segreteria@caritascatania.it).