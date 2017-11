Diocesi: Andria, l’11 novembre “Istantanee palestinesi. Koudelka fotografa la Terra Santa”

Si chiama “Istantanee palestinesi. Koudelka fotografa la Terra santa” il terzo e ultimo appuntamento di “Bistrot Palestina”, il ciclo d’incontri organizzato da Filomondo e Caritas diocesana di Andria, all’interno del progetto “Le ferite dell’Uomo” nell’anniversario del rinnovo del prodigio della Sacra Spina, dedicato al conflitto israelo-palestinese. L’evento, che si terrà sabato 11 novembre, presso Hublab (via F. D’Excelsis 22), ad Andria, prevede la testimonianza di Shadi Mahmoud, rappresentante di Parc, organizzazione di commercio equo e solidale palestinese che parlerà della realtà economica e commerciale in Palestina e della difficoltà di vivere e lavorare in un contesto provato da un conflitto decennale. A seguire in anteprima regionale la proiezione di “Koudelka fotografa la Terra Santa”, docufilm di Gilad Baram, in cui si racconta dello sguardo sui Territori di uno dei più prestigiosi fotografi viventi, il ceco Josef Koudelka. “Istantanee palestinesi” conclude il discorso aperto con “Palestina per principianti” e “Percorsi palestinesi”, facendo idealmente il punto sulle ferite aperte della Terra Santa a cinquant’anni esatti dalla “Guerra dei Sei Giorni”. L’idea per “Bistrot Palestina” era venuta grazie alla birra Taybeh. Unica birra fatta in Palestina, una birra artigianale, prodotta da una piccola cooperativa di soli 15 dipendenti, nell’unico villaggio completamente cristiano della Cisgiordania, a 30 km da Gerusalemme.