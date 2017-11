Diocesi: Alba, costituito un comitato per celebrare San Giovanni Paolo II in occasione del 40° anniversario dell’elezione al Pontificato

Un comitato per celebrare San Giovanni Paolo II. Lo ha costituito la diocesi di Alba in occasione del 40° anniversario dell’elezione a Pontefice di Karol Wojtyla. Ne fanno parte il vescovo, mons. Marco Brunetti, in qualità di presidente, Roberto Cerrato del Centro culturale San Giuseppe onlus, che è il segretario, don Giusto Truglia, direttore di Gazzetta d’Alba, come incaricato dell’informazione. Don Piero Racca dell’Ufficio cultura della diocesi, don Giancarlo Gallo, vicario diocesano, don Massimo Scotto, docente di Storia della Chiesa, e Gianfranco Maggi, capo gabinetto del sindaco di Alba, sono i membri della commissione scientifica. A loro si aggiungono il sindaco di Alba, Maurizio Marello, l’amministratore di Egea Pier Paolo Carini, il presidente di Banca d’Alba Tino Cornaglia, il segretario della Fondazione Ferrero Edo Milanesio e il consigliere della Fondazione Crc, Piero Reggio. Tra gli impegni del Comitato, l’organizzazione nel 2018 di eventi per ricordare l’anniversario di elezione a Pontefice di San Giovanni Paolo II. “La commissione scientifica – si legge in una nota – valuterà la promozione di un convegno per evidenziare i contenuti e l’importanza del magistero di Wojtyla nella Chiesa su temi come famiglia, donna, giovani, vita, economia e pace”. Tra le altre iniziative in cantiere: una mostra, una veglia e un concerto per i giovani, un pellegrinaggio in Polonia e la dedicazione di una piazza di Alba con un monumento al Papa polacco.