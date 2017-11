Comuni: Tv2000 premia 34 sindaci. Anci: “Sono eroi del Paese”

@Stefania Casellato

Il programma di Tv2000 “Borghi d’Italia”, curato e condotto da Mario Placidini, ha premiato 34 sindaci dei Comuni italiani protagonisti della stagione televisiva 2016-17. La consegna degli attestati è avvenuta stamattina a Roma, presso la sede centrale della Società Dante Alighieri e dei Parchi Letterari Italiani, alla presenza del direttore di Rete di Tv2000, Paolo Ruffini; del direttore generale di Tv2000, Lorenzo Serra; del vice presidente vicario dell’Anci nazionale, Roberto Pella; del segretario generale dell’Anci Lazio Enrico Diacetti. “Chi oggi fa il sindaco di un piccolo Comune – ha detto Pella – è un eroe. Non è la gloria, la grande fama o la remunerazione, ma è l’amore per il territorio che ci porta ad amministrare comunità che presentano sempre grandi difficoltà”. “Chiediamo con forza al governo – ha proseguito Pella – che la legge sui piccoli Comuni venga finanziata in maniera cospicua. I sindaci vanno e vengono, ma i borghi e i Comuni rimangono. Bisogna investire su questo perché non dobbiamo pensare al nostro egoismo ma al futuro dei nostri figli”.

“Un sincero grazie a Tv2000 – ha sottolineato Pella – per la grande attenzione che con la trasmissione ‘Borghi d’Italia’, condotta da Mario Placidini, riserva ai Comuni italiani. Questo dovrebbe essere il compito della televisione pubblica che purtroppo oggi viene completamente a mancare. Bisogna invece ringraziare emittenti come Tv2000 che investono la loro attenzione sulla valorizzazione del nostro territorio. Dobbiamo trasformare le grandi città metropolitane ma dando più forza e vigore al ruolo dei piccoli Comuni che devono diventare i motori del Paese. Nei piccoli centri il ruolo della persona diventa centrale rispetto alle grandi città dove non si conosce neanche il vicino di casa”.

“Nei borghi ci sono le nostre radici. C’è la nostra memoria – ha affermato Ruffini – Ci siamo così abituati alle grandi dimensioni che spesso non vediamo più la bellezza nelle piccole. C’è così tanta ricchezza nei Borghi d’Italia che ognuno meriterebbe un film. E piccoli film sono le puntate del programma di Mario Placidini. Sono l’omaggio doveroso che una piccola tv fa alla grandezza che c’è in ogni piccolo borgo italiano”. “Con Tv2000, da dieci anni e con 323 puntate – ha concluso Placidini -, abbiamo cercato di valorizzare questi luoghi, ricolmi di chiese, dialetti, monumenti e tante tipicità. Gli autentici borghi rendono l’Italia unica ed inimitabile nel mondo. Si parla sempre di nuove soluzioni per il rilancio del Belpaese: ripartiamo dai borghi”.