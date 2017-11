Comuni: Anci, lunedì 13 novembre 600 sindaci a Montecitorio per discutere delle “città del futuro”

Saranno circa 600 i sindaci che lunedì 13 novembre, guidati dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, siederanno sugli scranni di Montecitorio, ospiti della Camera dei deputati e della presidente Laura Boldrini. L’incontro, previsto a partire dalle 11, è intitolato “Le città del futuro”, a sottolineare lo sforzo quotidiano di sindaci e amministratori locali per raccogliere le sfide dell’innovazione e della sostenibilità ambientale, sociale, finanziaria.

Nel corso dell’evento, che sarà trasmesso in diretta sulle reti Rai e in streaming sul sito della Camera e su www.anci.it, gli interventi della delegazione di primi cittadini si concentreranno proprio sulle migliori pratiche messe in atto nei Comuni italiani per trovare soluzioni alle sfide del futuro, per una più efficiente amministrazione e per la salute ed il benessere dei cittadini.