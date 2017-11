Carcere: Milano, dibattito promosso da In dialogo, Ac e Ucsi. “È vera giustizia?”

Che cosa intendiamo per “giustizia”? Esiste una giustizia “giusta” e a quali condizioni è possibile esercitarla nel contesto dell’amministrazione e del governo della società? È quella gridata dalle colonne dei giornali e invocata quando, di fronte ai colpevoli di un crimine efferato, chiediamo allo Stato di “metterli tutti dentro, e buttare la chiave”? Prende spunto da queste domande il dibattito promosso dall’editore In dialogo–Centro Ambrosiano (diocesi di Milano), in collaborazione con Azione cattolica ambrosiana e Unione cattolica della stampa italiana della Lombardia, in programma domani, venerdì 10 novembre, a Milano, presso la sala assemblee di Ubi Banca (via Gabba 1, traversa di via Monte di Pietà) alle ore 18, sul tema “Carcere: è vera giustizia?”. Con Lucia Castellano, autrice del volume “Giustizia” di “In dialogo”, discuteranno il giurista Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale, il cappellano di San Vittore don Marco Recalcati, la criminologa Silvia Landra, direttrice di Casa della carità e presidente dell’Azione cattolica ambrosiana, la giornalista Luisa Bove, fondatrice e presidente dell’associazione Il Girasole onlus, che si occupa di attività a favore dei detenuti e dei loro familiari.