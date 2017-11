Balcani: dossier Caritas, “negli ultimi 25 anni dinamiche di scontro ma anche belle storie di riconciliazione”

“Minoranze da includere. Dalle violenze a un futuro di condivisione per i Balcani” è il titolo del 31° dossier con dati e testimonianze che Caritas italiana pubblica oggi on line, nella data che ricorda la caduta del Muro di Berlino, il 9 novembre 1989. Il dossier approfondisce in modo particolare il tema dei confini e dei conflitti, dei nazionalismi e della riconciliazione, in un mondo in cui le persone sono sempre più interconnesse e i popoli sempre più in guerra tra loro. “Negli ultimi 25 anni – osserva Caritas italiana – i Balcani sono stati il luogo in cui si sono mescolate dinamiche di scontro con belle storie di riconciliazione, in cui sono stati eretti muri e confini ma anche relazioni positive tra le comunità, in cui si sono mescolate identità comuni con distinzioni su basi etniche, nazionali e religiose”. In Kosovo, ad esempio, dove la convivenza tra diverse comunità all’interno dello stesso Stato continua a portare contrasti, “il processo di riconciliazione deve essere inteso non solo come fine delle violenze e creazione di un clima di sicurezza, ma anche come costituzione di un rapporto costruttivo di interdipendenza, ovvero di integrazione, tra le comunità”. Il dossier si aggiunge ai 30 già pubblicati da Caritas italiana a partire dal 2015, tutti disponibili on line.