Anziani: Alba, in corso il convegno “Invecchiamento di successo 2017: ageing opportunities”

Ha preso il via questa mattina ad Alba la tre giorni del convegno “Invecchiamento di successo 2017: ageing opportunities”. L’iniziativa è realizzata dalla Fondazione Ferrero in collaborazione con l’Università Cattolica, realtà che hanno stipulato nell’ottobre 2016 un accordo quadro pluriennale di collaborazione negli ambiti di ricerca e formazione dedicati al tema dell’active and healthy ageing. I lavori saranno ospitati fino alla tarda mattinata di sabato 11 novembre nella sede della Fondazione Ferrero: tra gli interventi previsti quelli del rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, e dei docenti del Sacro Cuore Lorenzo Morelli, Roberto Zoboli, Walter Ricciardi, attualmente alla guida dell’Istituto Superiore di sanità, Roberto Bernabei e Claudio Lucifora. “Secondo gli ultimi dati Ocse – si legge in una nota – nel 2050 nel nostro Paese ci saranno 74 persone al di sopra dei 65 anni per ogni 100 persone di età compresa tra 20 e 64 anni (rispetto al 38% di oggi), diventando così uno degli stati più vecchi assieme a Giappone e Spagna”. “Gli anziani più che un problema, potrebbero rappresentare una risorsa strategica”, prosegue la nota nella quale si sottolinea che “l’invecchiamento attivo assume un ruolo cruciale, ponendo nello stesso tempo in primo piano questioni di non poco conto, come la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari e previdenziali e l’incremento dell’esposizione dei soggetti al rischio di disabilità e cronicità a fronte della riduzione delle prestazioni e dell’estensione della vita lavorativa”. Nella mattinata di domani, venerdì 10, sarà proprio Lucifora, docente di Economia del lavoro, a illustrare la relazione tra invecchiamento, pensionamento e domanda di servizi sanitari utilizzando le informazioni tratte dalla “Survey of health, ageing and retirement in Europe” (Share) e confrontando l’esperienza in diversi Paesi europei.