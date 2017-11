Università Cattolica: mons. Delpini (Milano), servono “libertà per amare gratuitamente, prontezza per apprezzare il presente, preghiera per lasciarci istruire da Dio”

(Milano) “La libertà per amare gratuitamente, la prontezza per apprezzare l’occasione presente, la preghiera per lasciarci istruire da Dio”. È questo l’”olio” (il riferimento è alla parabola delle vergini sagge e delle vergini stolte) di cui l’Università Cattolica deve dotarsi all’inizio di questo nuovo anno accademico. Sono queste le parole pronunciate da mons. Mario Enrico Delpini, arcivescovo di Milano e presidente dell’Istituto Toniolo di studi superiori, in occasione della S. Messa per l’inaugurazione del 97° anno accademico dell’Università Cattolica, che si è tenuta questa mattina a Milano nella basilica di S. Ambrogio. “Si è addormentata – ha detto mons. Delpini – la vergine saggia del pensiero, demoralizzata dalla constatazione che le domande ultime e le argomentazioni rigorose risultino anacronistiche, impopolari e insignificanti. Si è addormentata la vergine saggia della ricerca, esasperata per la cronica mancanza di risorse e di incoraggiamento. Si è addormentata anche la vergine stolta della potenza tecnologica, esaurita per la corsa infinita e la concorrenza spietata. Si è addormentata la vergine saggia delle scienze sociali, travolta dall’imprevedibilità degli scenari inediti del mondo. Si è addormentata anche la vergine stolta del mercato e del commercio, umiliata dall’irrompere di poteri e capitali incontrollabili”. Da qui lo stimolo a “curare di avere abbastanza libertà per praticare un amore gratuito”, liberi “dal risultato immediato” e “dal guadagno materiale”, e a “curare di avere abbastanza prontezza” per ascoltare “la voce dello studente che cerca risposte”, “la voce degli eventi e delle sfide che irrompono dal presente inquieto e drammatico”. E di avere “abbastanza preghiera”, ha concluso l’arcivescovo, che dell’Università Cattolica fu studente, “per continuare a sperare anche se lo sposo tarda a venire”.