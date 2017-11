Solidarietà: ConVol, venerdì 17 novembre presentazione del volume “Volontariato e innovazione sociale oggi in Italia”

“Favorire l’incontro delle esperienze di chi si impegna direttamente sul territorio con quelle di ricercatori ed esperti del mondo accademico che si sono sempre interessati di volontariato è stato, in questi anni, un obiettivo perseguito e ricercato dalla ConVol; noi pensiamo che molto si possa ricevere dall’incontro e dallo scambio con la riflessione scientifica, al fine di arricchire maggiormente, con i nostri valori, le attività di servizio e le relazioni sociali quotidiane”. Così scrive Emma Cavallaro, presidente della ConVol (Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato) nell’introduzione al volume “Volontariato e innovazione sociale oggi in Italia” (ed. il Mulino), che sarà presentato venerdì 17 novembre, alle ore 15,30, nella Sala Aldo Moro della Camera dei deputati, a Roma. “ConVol – prosegue la presidente – non dovrà mai sottovalutare tra i propri doveri quelli del coraggio della parola ed anche della denuncia, ove occorra, così come il rafforzamento dell’esercizio di una responsabilità diffusa e condivisa”. Il volume, che si avvale del contributo di studiosi di welfare, di volontariato e di partecipazione democratica, intende offrire un quadro completo e aggiornato del contesto in cui lavorano le organizzazioni di volontariato, evidenziando le sfide che dovranno affrontare per continuare ad essere innovative e “capaci di recuperare legami sociali perduti o logorati, senso di partecipazione civica e di fiducia collettiva”.