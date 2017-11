Parlamento Ue: Bruxelles, conferenza internazionale su razzismo e xenofobia in Europa

(Bruxelles) Su invito dell’intergruppo Anti-razzismo e per la diversità del Parlamento europeo, la New York University di Firenze organizza la terza “Race, Racism and Xenophobia Conference” che si terrà domani, 9 novembre, presso il Parlamento europeo a Bruxelles (a partire dalle ore 9). Alla conferenza, aperta al pubblico, prenderanno parte docenti e studenti di New York e Firenze, membri dell’intergruppo parlamentare, esperti ed eurodeputati. “Grazie alla presenza di studiosi, politici e studenti, la conferenza si propone di affrontare le questioni complesse correlate al razzismo secondo prospettive diverse che spaziano dal dibattito all’espressione artistica”, spiegano i promotori.