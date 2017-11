Papa Francesco: udienza, “sostenere i tanti cristiani perseguitati”

foto SIR/Marco Calvarese

“Sostenere i tanti cristiani perseguitati”. È l’invito del Papa, nella giornata liturgica dedicata ai Santi Martiri, “le cui reliquie sono custodite qui nella basilica di San Pietro”, ha ricordato Francesco. Nel triplice saluto ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli, con cui si conclude l’appuntamento del mercoledì in piazza San Pietro, Francesco ha esortato i giovani ad accrescere “l’attenzione alla testimonianza cristiana anche in contesti difficili” e gli ammalati ad offrire le loro sofferenze “per sostenere i tanti cristiani perseguitati”. E ai tanti cristiani che nel mondo sono vittime di persecuzioni il Papa si è riferito anche poco prima, salutando i fedeli polacchi. “Domenica prossima, per iniziativa della Conferenza episcopale polacca e dell’associazione Aiuto alla Chiesa che soffre – le parole di Francesco – celebrerete la nona Giornata di Solidarietà con la Chiesa perseguitata, sostenendo spiritualmente e materialmente i fratelli e le sorelle de Medio Oriente. Le vostre preghiere e le vostre offerte siano un aiuto concreto e un segno del legame con tutti i sofferenti del mondo nel nome di Cristo”. Infine, un saluto particolare alla redazione e agli ascoltatori di Radio Katowice, nel 90° della sua attività.