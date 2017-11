Papa Francesco: udienza, “niente telefonini”, “la messa non è uno spettacolo”

foto SIR/Marco Calvarese

A Messa “niente telefonini”. È il perentorio invito del Papa, pronunciato a braccio durante la prima catechesi dedicata all’Eucaristia. Il sacerdote, mentre celebra, dice “in alto i nostri cuori”, ha fatto notare Francesco: “Non dice: ‘in alto i nostri telefonini’ per prendere la fotografia. È una cosa brutta!”. Poi il riferimento diretto all’esperienza personale: “A me dà tanta tristezza, quando celebro in piazza o in basilica, vedere tanti telefonini alzati: non solo quelli dei fedeli, ma quelli dei preti e anche dei vescovi”. “La Messa non è uno spettacolo”; ha ammonito Francesco: “È andare all’incontro della Passione e della Risurrezione del Signore. Niente telefonini!”.